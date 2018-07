Luister live naar TT Radio Drenthe

MOTORSPORT - Thuis op de bank, op het werk, in de auto op weg naar het circuit of met oordopjes langs de baan. Waar u ook bent, u heeft helemaal niets te missen van de 88e Dutch TT in Assen.

Met TT Radio Drenthe houden we je vanaf 07.00 uur van minuut tot minuut op de hoogte van het laatste nieuws op en rondom het circuit. Hoe gaat het met de aanvoer van de naar schatting meer dan 100.000 bezoekers en hoe is de nacht geweest op de verschillende TT-campings en hebben de campinggasten nog de energie om naar de races te gaan?Vanaf 08.30 schakelen we langzaam maar zeker over naar de baan, waar de Grand Prix-coureurs gaan beginnen aan hun warm up-rondjes. Hoe is het gevoel van de twee Nederlandse coureurs: Bo Bendsneyder en Ryan van de Lagemaat?Om 11.00 uur start de eerste race in de Moto3-klasse, om 12.20 uur is het de beurt aan de Moto2 en de Koningsklasse (de MotoGP) begint om 14.00 uur.Luister hieronder naar de live-uitzending: