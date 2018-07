Deel dit artikel:











TT-nacht verloopt rustig TT-nacht verloopt rustig

ASSEN - De TT-nacht in Assen is rustig verlopen. De politie heeft voor zover bekend één aanhouding verricht.

Dat gebeurde op TT-camping De Vledder. Daar werd een man aangehouden voor opruiing en lokaalvredebreuk.



De man was de toegang ontzegd tot de camping, omdat hij een grote houten haspel op een vuur had gegooid. Hij moedigde anderen aan een stoffen bankstel en stoel op het vuur te gooien, wat ook gebeurde.



De man werd van de camping verwijderd, maar hij ging via een andere ingang de camping weer op. De politie heeft hem vervolgens aangehouden.