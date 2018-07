TT-drukte begint op gang te komen [update]

ASSEN - De eerste TT-drukte begint op gang te komen, dat meldt de verkeerspolitie Noord-Nederland.

Op de wegen naar het circuit werd het vanochtend het steeds drukker. Bij het tankstation langs de A28 bij Beilen stonden de motoren in de rij om te kunnen tanken.Voor afslag 31 op de A28 waar automobilisten moeten afslaan om naar het TT Circuit gaan, moest het verkeer lange tijd stapvoets rijden. Met name tussen afrit Westerbork en Assen-Zuid was het druk. Rond 10.30 uur waren de files voorbij.