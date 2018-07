Deel dit artikel:











In beeld: TT-nacht Gezellige drukte tijdens de TT-nacht (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - De TT-nacht is rustig verlopen. De sfeer in de binnenstad van Assen zat er goed in. Het publiek genoot van de verschillende optredens en er werd volop gefeest.





RTV Drenthe-fotograaf Kim Stellingwerf was er ook en maakte de onderstaande foto's.