Marc Marquez wint spectaculaire MotoGP-race tijdens TT

In een MotoGP-race die van begin tot eind spannend was, met een kopgroep die streed op het scherpst van de snede trok de regerend wereldkampioen uit Spanje uiteindelijk aan het langste eind. Het was voor Marquez zijn vijfde zege in Drenthe.De leider in het WK-klassement was het hele weekend al de sterkste, maar voorspelde voor zichzelf geen eenvoudige zege. Dat bleek. In het begin van de race ontstond een kopgroep van acht coureurs en Marquez moest de leiding al in de eerste ronde afstaan aan Jorge Lorenzo. De winnaar van de afgelopen twee Grand Prix' was vanaf plek tien gestart, maar schoot uitstekend uit de startblokken.Lorenzo gaf de leiding in de twaalfde ronde af aan zijn teamgenoot Andrea Dovizioso, die ongeveer vijf ronden aan kop reed. Daarna ontstond een heerlijk gevecht, vol mooie inhaalmanoeuvres, uitstapjes naast de baan en positiewisselingen.De kopgroep van acht dunde uit naar vijf, met Marquez, Dovizioso, Alex Rins, Maverick Viñales en Valentino Rossi. Zij reden allemaal wel een keer aan kop. Met nog vier ronden te gaan kwam Marquez weer aan de leiding. Nu slaagde hij er wel in om bij de rest weg te rijden en uiteindelijk kwam hij met een voorsprong van 2,2 seconden als eerste over de finish.Alex Rins kwam als tweede over de streep en Maverick Viñales maakte het Spaanse podium compleet. Daarachter twee Italianen: Andrea Dovizioso op plek vier en Valentino Rossi op plek vijf. Cal Crutchlow eindigde op plaats zes en Lorenzo als zevende."De kwalificatie verliep comfortabel, maar ik verwachtte al een moeilijke race vanwege de wind", zei een dolblije Marquez na afloop. "Het was een groot gevecht, ik denk dat iedereen elkaar wel een keer geraakt heeft. Het leek wel Moto3. De laatste vier ronden heb ik alles gegeven en kon ik het afmaken."