MOTORSPORT - Op het TT Circuit streden de coureurs om de winst in de MotoGP, Moto2 en Moto3.

De wedstrijd in de koningsklasse werd gewonnen door Marc Marquez . De Moto3-race werd gewonnen door Jorge Martin, de race in de Moto2 door Francesco Bagnaia We hielden een liveblog bij. Dat is hieronder terug te lezen.