Tien 'comazuipers' opgenomen in ziekenhuis na TT Festival

ASSEN - Op de alcoholpoli van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) zijn gisteravond en vannacht vijf kinderen opgenomen omdat ze te veel hadden gedronken.

Dat brengt het totaal aantal 'comazuipers' tijdens de TT-week op tien, twee minder dan vorig jaar.Een woordvoerder van de gemeente noemt het aantal teleurstellend. "We hadden op een beter resultaat gehoopt. We hebben rond de TT gericht campagne gevoerd om jongeren te wijzen op de gevaren van alcohol."Het WZA, de gemeente Assen, de GGD en Verslavingszorg Noord-Nederland werken sinds vorig jaar samen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. "We gaan de komende tijd bij elkaar zitten om te kijken of we het beleid moeten intensiveren", aldus de woordvoerder van de gemeente. "We gaan kijken hoe we hier met een campagne het hele jaar door aandacht aan kunnen geven."