Bosbad Vledder loopt leeg Uit het Bosbad in Vledder is veel water weggelopen (foto: Andries Ophof /RTV Drenthe) Het Bosbad wordt weer gevuld (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

VLEDDER - Het Bosbad in Vledder is afgelopen nacht bijna helemaal leeggelopen. Er is per ongeluk een verkeerde klep opengezet. Daardoor is zeshonderd kuub water weggestroomd.





Er zit nu te weinig water in het bad om te kunnen zwemmen. Vrijwilligers zijn bezig om het bad weer te vullen. Ze worden geholpen door de brandweer uit Vledder.Het Bosbad gaat vandaag wel gewoon open. Het peuterbad voor de kleintjes, de speeltuin en het terras zijn open. De entree is vandaag gratis.