Jorge Martin wint Moto3-race tijdens TT in Assen

De Spanjaard was goed weg vanuit pole position en sloeg meteen een klein gaatje. In ronde zes konden vier achtervolgers zich bij hem aansluiten en ontstond een kopgroep van vijf. Daarin ook Marco Bezzecchi. De klassementsleider startte vanaf plek twaalf, maar stoomde snel op.De kopgroep pakte een voorsprong van meerdere seconden en vooraan was het stuivertje wisselen om de leiding. Drie ronden voor het einde van de race pakte Martin de leiding en probeerde hij weg te rijden bij de rest.Ondertussen ging de kopgroep van vijf naar vier man, door een valpartij van John McPhee. Martin sloeg een gaatje van 0,8 seconde op de rest en hield die kleine voorsprong vast tot de streep.Voor Martin was het zijn vierde zege van het seizoen. Achter Martin kwam zijn landgenoot Aron Canet als tweede over de streep. De derde plaats was voor de Italiaan Enea Bastianini."Ik ben erg blij", reageerde Martin na afloop. "In de laatste ronden kon ik het verschil maken. Hopelijk gaan we dit herhalen op de Sachsenring."Bezzecchi verspeelde dure WK-punten door in de laatste ronde onderuit te gaan. Daardoor is Martin nu de nieuwe leider in de strijd om de wereldtitel.Ryan van de Lagemaat reed een eenzame race. De wilcardcoureur uit Culemborg mocht van plek 26 starten, maar viel al snel terug naar de laatste plaats. Die zou hij niet meer verlaten en uiteindelijk kwam hij 1.51 minuten na de winnaar als 28ste over de finish.