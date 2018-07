Kunstproject Into Nature van start bij hunebedden Holtingerveld

FREDERIKSOORD/HAVELTE - Het is even wennen voor de argeloze voorbijganger, pal naast hunebed D54 bij het Holtingerveld staat een Afrikaans aandoend kunstwerk.

Het kunstwerk is onderdeel van Into Nature, een kunstproject dat dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden. In het gebied tussen Darp en Frederiksoord laten zeventien kunstenaars hun werk zien. Soms op openbare plaatsen, soms in gebouwen."'t Is een beetje een onverwachte combinatie bij dit hunebed, maar ik vind het wel leuk", zegt een man die voorbij loopt. Het kunstwerk dat lijkt op een soort verzameling van totempalen is gemaakt door de Afrikaanse kunstenaar Hervé Youmbi.Into Nature gaat vandaag officieel van start, maar het project werd gisteren officieel geopend met de schaapskudde van het Holtingerveld. De eerste editie was in 2016 en daar heeft de organisatie van geleerd. "We waren toen te gast in het gebied tussen Eelde en Assen en nu zijn we hier. De route is compacter zodat je nu alles in twee dagen kunt zien in plaats van drie", zegt zakelijk leider Annemiek Rens.De organisatie rekent op 10.000 tot 15.000 bezoekers. Kaarten zijn te koop in Ferderiksoord en bij het Holtingerveld. Het kunstproject is te zien tot en met 16 september.