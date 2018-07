Bagnaia onbedreigd naar Moto2-zege, net geen punten voor Bendsneyder

MOTORSPORT - Francesco Bagnaia heeft op het TT Circuit de race in de Moto2-klasse gewonnen. Hij leidde van start tot finish.

De Italiaanse klassementsleider, die al het hele weekend domineert in Assen, had vanaf pole position een goede start en liep steeds verder uit op de rest. Na acht ronden had hij al 1,6 seconden voorsprong op de vier mannen achter hem.Na 24 ronden kwam hij solo over de finish, met een voorsprong van 1,7 seconden op de nummer twee. Een onbedreigde zege, zijn derde van het seizoen, waarmee hij zijn leidende positie in het klassement verstevigt. Helemaal omdat zijn grootste concurrent Miguel Oliveira zesde werd en de nummer vier in de WK-stand Lorenzo Baldassarri in een van de laatste ronden onderuit ging.De tweede plaats in de Moto2-race in Assen was voor Fabian Quartararo, plek drie was voor Alex Marquez.Bo Bendsneyder eindigde op plek veertien. Daarmee leek hij zijn eerste punten van het seizoen te pakken, maar hij kreeg een tijdstraf van 1,4 seconden en werd teruggezet naar plek zeventien - net buiten de punten.De enige vaste Nederlandse Grand Prix-coureur startte na een teleurstellende kwalificatie vanaf plek 23. Hij slaagde er bij de start niet in om zich aan te sluiten bij de groep voor hem en kwam in eerste instantie alleen te zitten. Later in de race kwam hij flink op stoom en klom hij naar plek veertien. Toch leverde die klassering dus geen punten op. De uiteindelijke zeventiende plaats is wel zijn beste prestatie van het seizoen.