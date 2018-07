Deel dit artikel:











TT Festival trekt 160.000 bezoekers TT Festival trekt 160.000 bezoekers (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Het TT Festival in Assen heeft in totaal zo'n 160.000 bezoekers getrokken. Afgelopen nacht bezochten volgens de organisatie 65.000 mensen de verschillende evenementen en podia in de Asser binnenstad.

Volgens organisator Sander ten Bosch kan worden gesproken van een "verschrikkelijk mooie editie, mede door het mooie weer de hele week."



"Op wat kleine incidentjes na was de sfeer hartstikke goed", vertelt Ten Bosch. "En het was 's nachts toch wel fris. Daardoor was de uitstroom van het publiek uit de binnenstad ook goed. Mensen bleven niet hangen, maar gingen redelijk op tijd naar huis ."