105.000 motorliefhebbers bezoeken 88ste Dutch TT in Assen

MOTORSPORT - Alle kaarten waren uitverkocht en dat betekent dat 105.000 motorsportliefhebbers de 88ste Dutch TT hebben bezocht. Dat is hetzelfde aantal als de twee voorgaande jaren.

De aanvoer van het verkeer voor het begin van de TT is goed verlopen. De afgelopen twee jaar ontstonden er nog lange files. De gemeente had dit jaar een aantal maatregelen genomen om het verkeer beter te laten doorstromen. Die lijken goed te hebben gewerktDe oprit van de A28 naar het TT Circuit is verdubbeld en er kwam een extra strook voor het openbaar vervoer. Ook liet de gemeente een extra parkeerterrein voor 2500 auto's aanleggen.