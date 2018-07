Van de Lagemaat: Bij een GP gelapt worden vind ik niet bizar erg

MOTORSPORT - Ryan van de Lagemaat reed een eenzame race in de Moto3 en kwam 1.51 minuten na de winnaar over de streep. Toch kijkt hij met een tevreden gevoel terug op zijn tweede TT.

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vindt u historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

"Jammer dat ik het niet bij kon houden en op een rondje ben gezet, maar achteraf is het een leuk een leerzaam weekend geweest", zegt de wildcardcoureur uit Culemborg.Hij mocht vanaf plaats 26 starten en kon in het begin nog aardig mee met de mannen voor hem. "Ik ging er gelijk vanaf het begin vol op en zat er goed bij. Alleen in het laatste deel van het circuit maakte ik een foutje, waardoor ik geen slipstream had naar de laatste bocht. Dat is zo'n lang stuk en met wind tegen is de rest dan gewoon weg."Van de Lagemaat reed lange tijd alleen en werd ook nog op een rondje gezet. "Dat had ik wel verwacht, want ik kon m'n ritme niet echt vinden. Bij een grand Prix gelapt worden vind ik niet bizar erg."