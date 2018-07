Bendsneyder pakt gevoelsmatig punten in puntloze race

MOTORSPORT - Applaus voor Bo Bendsneyder van zijn team bij het binnenkomen van de pitstraat. De Rotterdammer kwam als veertiende over de streep in de Moto2-race op het TT Circuit.

Normaal gesproken een klassering die goed is voor WK-punten, maar vanwege een tijdstraf werd hij teruggezet naar plek zeventien. En dus is hij ook na acht GP's dit seizoen nog puntloos. Zo voelt het echter niet. "Gevoelsmatig heb ik vandaag punten gepakt. Dit is ook mooi voor het team na een tot nu toe moeilijk seizoen", aldus Bendsneyder.De Moto2-debutant sneed een chicane af en kreeg daarom een tijdstraf van 1,4 seconden. Maar hij kijkt na afloop vooral na wat er goed ging. Hij stoomde in de slotfase van de race op van plek 21 naar veertien. "Het laatste gedeelte was heel mooi, ik was heel sterk. In het deel van de baan waar veel publiek zit heb ik veel mooie inhaalacties kunnen maken. Het was zeker een mooie wedstrijd."Het Drentse weekend geeft Bendsneyder vertrouwen voor de komende races. "Ik heb altijd gezegd dat het erin zit, maar dan moet alles wel op z'n plek vallen. De kwalificatie is gewoon een minpunt. Als je achteraan start is het makkelijk om een foutje te maken. Dat is waar we nu op moeten focussen."