Chaos op parkeerterreinen TT Circuit

ASSEN - Het verkeer op de parkeerterreinen bij het TT Circuit staat vast. Auto's staan schots en scheef door elkaar, en de emoties onder de automobilisten lopen hoog op.

Verschillende mensen tweeten dat ze al een half uur, drie kwartier of een uur stilstaan en nog niet eens het parkeerterrein af zijn. Er is onvrede over de manier waarop de uittocht geregeld is.Het verkeersaccount van het circuit, TrafficTTAssen, reageert met de mededeling dat de uitstroomcapaciteit maximaal benut wordt. "Een groot aantal bezoekers vertrekt gelijktijdig. We doen ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk naar huis te laten gaan."Er staat op de oprit naar de snelweg een bus met pech. De touringcar staat midden op de baan en de passagiers moeten er allemaal uit. Ook dit zorgt voor extra hinder.Hoewel het verkeer op de parkeerplaatsen helemaal stil staat, rijdt het op de A28 gestaag door. Wel staat er een file van 6 kilometer tussen de afritten Assen-west en Westerbork.