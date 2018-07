​Marquez over MotoGP-race: Een groep vol vechtende wilden

MOTORSPORT - TT-winnaar Marc Marquez weet niet goed hoe hij de race in Assen van vanmiddag moet omschrijven. "Het was een gestoorde race."

In een spectaculaire MotoGP-wedstrijd vol inhaalacties, uitstapjes naast de baan en positiewisselingen was hij uiteindelijk de beste. "Het was een groep vol wilden die met elkaar aan het vechten waren", zegt Marquez. "De omstandigheden waren moeilijk, want er stond veel wind. Ik had vooral moeite met Lorenzo. Omdat we elkaar de hele tijd inhaalden kon ik niet hetzelfde ritme vinden als in de trainingen."Een aantal ronden voor het einde ging Marquez er vandoor en uiteindelijk liet hij de nummer twee 2,2 seconden achter zich. "In de laatste ronden heb ik alles gegeven. Toen ik een gaatje had kon ik m'n lijnen weer gaan rijden."Door zijn zege loopt Marquez uit in de WK-stand. Hij heeft nu een voorsprong van 41 punten op Valentino Rossi.Alex Rins werd knap tweede. Het was voor de Spanjaard zijn tweede podiumplaats van het seizoen. "Dit was de moeilijkste race uit mijn leven. Maar ik wist dat het podium erin zat, dus ik heb hardIk heb veel mensen ingehaald dus ik heb genoten van deze race."Ook voor Viñales was het zijn tweede podiumplaats van het seizoen. "Helaas kwam ik in de laatste ronden naast de baan en kon ik niet meedoen om de zege, maar ik ben blij. We hebben dit weekend veel vertrouwen teruggewonnen en ik was blij om bij de snelle jongens te zitten, terwijl de motor nog niet op z'n best is."