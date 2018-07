Deel dit artikel:











Motor rijdt 120 in plaats van 30; rijbewijs kwijt De motorrijder reed veel te hard (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij 120 kilometer per uur reed waar 30 kilometer per uur is toegestaan.





Agent Niels Hoogma plaatste onderstaand filmpje op instagram. "Met ruim 120km/u door de bebouwde kom van Assen rijden om bij ons weg te komen is niet slim. Nu is deze motorrijder zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Wel sneu tijdens de TT." staat er bij.



Op de Beilerstraat in Assen probeerde de bestuurder weg te komen van de politie, en hij draait het gas vol open. Op de beelden is te zien hoe hij over een drempel vliegt en uiteindelijk toch maar besluit te stoppen.Agent Niels Hoogma plaatste onderstaand filmpje op instagram. "Met ruim 120km/u door de bebouwde kom van Assen rijden om bij ons weg te komen is niet slim. Nu is deze motorrijder zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Wel sneu tijdens de TT." staat er bij.