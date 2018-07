Arjan Bos over verkeer rond TT: Pluim voor de aanvoer, maar afvoer verloopt stroef

ASSEN - De aanvoer van verkeer naar het TT Circuit verdient een dikke pluim, vindt TT-voorzitter Arjan Bos. "Op de afvoer moeten we weer inzoomen."

Na de TT ontstond er een chaos op de A28 en bij de parkeerplaatsen van het circuit. "Het verloopt stroef. Het is erg druk. Mensen gingen na de MotoGP vrij snel weg. Er bleven niet veel mensen hangen. Dan gaan we met z'n allen tegelijkertijd naar de auto en de motor en dan is het druk op de A28", zegt Bos.De oorzaak ligt volgens de voorzitter mogelijk bij de Formule 1-race van Oostenrijk. "Dat zou kunnen. Meestal blijven bezoekers langer hangen en gaan mensen gefaseerd weg. Daarom willen we ook amusementspleinen gaan creëren zodat het wat meer gefaseerd verloopt."Daarnaast waren de verwachtingen over de afvoer misschien wat te hooggespannen, denkt Bos. "Ik denk dat er ietwat van teleurstelling in zit, omdat de aanvoer goed was. Van de afvoer hadden mensen hetzelfde verwacht, maar als iedereen tegelijk vertrekt dan hoopt het op en krijgen we het niet weg."De aanvoer van het verkeer verliep relatief soepel. Er stonden vanochtend weinig files en mensen waren op tijd op het TT Circuit. Dat was vorig jaar wel anders. Verschillende mensen besloten toen na uren file om te draaien en weer naar huis te gaan. Ook VIP's en coureurs kwamen in files terecht. Toch lag de focus volgens Bos dit jaar niet te veel op de aanvoer. "Nee, de afvoer is niet vergeten. Die is altijd moeilijk omdat de A28 het niet kan verstouwen. Dat is niet iets wat anders is dan andere jaren."