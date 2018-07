Deel dit artikel:











Solar Team Drenthe College is derde in World Cup De Solarboot ligt aan de kade (foto: Drenthe College)

GRONINGEN - Het Solar Team van het Drenthe College heeft de derde plek behaald in het World Cup circuit Solar boten. De races waren van donderdag tot en met zaterdag in de grachten van Groningen.

Het team van derde- en vierdejaars studenten Elektrotechniek was tevreden over de prestatie van dit weekend.



Onder leiding van docenten zijn de studenten sinds januari bezig met de V20 boot die de afgelopen twee jaar heeft stilgelegen. Onder andere door aanpassingen aan de accu, de vin en vooral ook door te leren energiezuiniger te varen boeken ze per race vooruitgang.



Powermanagement

Na alle mechanische aanpassingen van de afgelopen maanden stond deze race in het teken van 'powermanagement' wat betekent dat ze met technische berekeningen kunnen uitrekenen hoe ze álle energie kunnen gebruiken om toch de finishlijn te halen. Te hard gaan en dus te vroeg de accu leegtrekken betekent stilvallen op het water en tijdsverlies om de accu weer op te laden. De inspanningen resulteerden in een gelijkmatige race waarbij de boot met een lege accu van 0% precies over de finish voer.



Komende dinsdag reist het team weer richting Groningen voor de laatste race in dit World Cup circuit waarbij ze zaterdag de laatste races varen.