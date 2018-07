'Ik heb over 500 meter drie uur en een kwartier gedaan'

ASSEN - Hoewel de aanvoer naar het TT Circuit vanochtend probleemloos verliep, zorgde het vertrekkende publiek wel voor de nodige strubbelingen in het verkeer.

Mensen stonden urenlang in de zinderende zon op het parkeerterrein, terwijl er geen beweging leek te komen in de kluwen van schots en scheef geparkeerde auto's.Verschillende TT-gangers geven aan dat ze het een schande vinden dat de afvoer van het publiek zo slecht is geregeld. "Ik heb over een stukje van 500 meter drie uur en een kwartier gedaan. Ze zouden een aparte strook moeten maken voor verkeer richting Groningen, want het verkeer richting Zwolle houdt alles op", zo laat een verbolgen automobilist weten.Reden voor de problemen lagen bij de afvoer van het verkeer over de A28. Dat er een touringcar met pech stond hielp ook niet echt mee. Toch is niet iedereen ontevreden: "We hebben een topweekend gehad. Dat laten we hierdoor niet verpesten. We hebben gewoon drie uur gewacht voor we de auto in gingen." En: "Gelukkig is het mooi weer."