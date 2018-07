Van den Goorbergh stapt met glimlach van elektrische motor

MOTORSPORT - Oud-500cc-coureur Jurgen van den Goorbergh (48) was op de TT uitverkoren om een demonstratie te geven met een elektrische racemotor. Met een glimlach kwam hij van de machine af. Hoewel hij er niet in gelooft dat de elektrische motor de huidige motoren gaat vervangen.

"Ik denk dat we naar een tijdperk gaan, net zoals in de Formule 1, dat we naar een hybride-systeem gaan", zegt van de Goorbergh. "Dat rijders misschien een gedeelte elektrisch erbij kunnen pakken. Of dat ze daarvoor een keer een extra pitstop moeten maken."Ook heeft de voormalig Grand Prix coureur wel een idee over een competitie-opzet. "Dit moet gewoon een aparte klasse worden. Een rondje of zeven is dan zat. En dan kun je met zestien man een behoorlijk gevecht aan gaan."Als de motor voor de hoofdtribune langs raast zijn er heel wat toeschouwers die te laat omkijken. "Je mist wel het geluid. Maar het rare is dat je wel andere dingen hoort. Je hoort een klein beetje geluid van het publiek, maar je hoort ook je knee-slider ineens over het asfalt gaan. Soms in een race kun je niet nadenken omdat het zo'n herrie is. Maar dat kan nu wel", besluit de Brabander.