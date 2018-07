Deel dit artikel:











Extra nacht TT Festival levert veel meer busreizigers op Veel meer mensen maken nu gebruik van de nachtbus (foto: OV-Bureau Groningen Drenthe)

ASSEN - Sinds drie jaar geleden een extra TT Festivalnacht is toegevoegd, is het gebruik van de nachtbussen enorm gegroeid. Waar voorheen ruim 3.000 instappers over alle nachten werden geteld, betrof dat dit jaar 14.000 reizigers. Dit is een groei van bijna 500 procent. Dat blijkt uit cijfers van het OV-Bureau Groningen Drenthe.

Opvallend is dat dit jaar het gebruik van de nachtbussen in de vrijdagnacht gegroeid is naar ruim 6.000 passagiers, bijna evenveel als in de zaterdagnacht. Met name het gebruik van de nachtbus richting Beilen en Westerbork is enorm gegroeid. Dit jaar waren dit voor het eerst twee aparte nachtbuslijnen.



OV-bureau kijkt tevreden terug op busvervoer TT

Afgelopen dagen hebben dag en nacht extra bussen in en om Assen gereden voor bezoekers van de TT en het TT-festival. Ondanks de staking hebben alle extra bussen gereden. Net als vorig jaar zijn ruim 40.000 reizigers in de extra bussen gestapt. Het OV-bureau kijkt dan ook tevreden terug op het TT busvervoer, laten ze weten.



Op basis van de ervaringen van het TT busvervoer van dit jaar, zal volgend jaar invulling worden gegeven aan het TT busvervoer van 2019.