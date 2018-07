Deel dit artikel:











Politie deelt 25 boetes uit tijdens de TT De politie deelde bekeuringen uit (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Bij het verkeerstoezicht tijdens de TT vandaag heeft de politie 25 bekeuringen uitgeschreven.

Hiervan waren 12 bonnen voor snelheidsovertredingen, waarbij er in twee gevallen ook het rijbewijs is ingenomen. Vijf mensen kregen een prent voor het inhalen over een doorgetrokken streep.



Twee personen zaten met te veel drank op achter het stuur of op de motor, en er werden twee boetes uitgedeeld voor fout parkeren. Verder werden er boetes uitgeschreven voor iemand die zonder helm op de motor reed, iemand die aan het bellen was tijdens het rijden, iemand die inhaalde over de vluchtstrook en iemand die onnodig oranje zwaai- of knipperlicht voerde.



Naast de controle rond de TT was er ook een snelheidscontrole op de N371 ten hoogte van Uffelte. Hierdoor kunnen 235 mensen rekenen op een bekeuring in de bus. De hoogst gemeten snelheid was 136 kilometer per uur, terwijl er 80 is toegestaan.