Staking busvervoer opgeschort, cao-akkoord in zicht De stakingen in het busvervoer zijn van de baan (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Vakbonden CNV en FNV en werkgevers hebben vanavond een resultaat bereikt over een cao voor 2,5 jaar voor de 12.000 werknemers in het openbaar vervoer. Daarmee zijn de aangekondigde stakingen -in ieder geval voorlopig- van de baan.

Dit laten de vakbonden weten. Het onderhandelingsresultaat kwam volgens de bonden tot stand onder grote druk. Zowel FNV als CNV leggen het resultaat voor aan haar leden. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over loonsverhoging, extra pauzes en vermindering van werkdruk.



Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: "Deze afspraken komen bovenop het eerdere resultaat van 15 januari. We hebben extra afspraken kunnen maken over loon, werkdruk en aanpak van de uitwassen van marktwerking. Met deze loonafspraak is dit een van de betere loonakkoorden van Nederland."



De aangekondigde stakingen voor onbepaalde tijd zijn dus voorlopig van de baan.