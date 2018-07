Deel dit artikel:











De bloedstollende MotoGP-race in Assen nog één keer met radio-commentaar Beleef de sensationele MotoGP-race in Assen nog een keer met live-radiocommentaar (foto: ANP/Vincent Jannink)

MOTORSPORT - De 105.000 toeschouwers tijdens de 88e TT in Assen beleefden misschien wel de mooiste MotoGP-race in jaren. Liefst acht coureurs streden lange tijd voor de zege en de kemphanen in de Koningsklasse maakten er bij tijd en wijle een wilde en onvoorspelbare race van, wat de amusementswaarde ten goede kwam.





Drie ronden voor tijd viel de beslissing, toen Marquez een voorsprong nam van zon 100 meter. Rossi zette daarachter alles op alles om zijn rivaal bij te houden en nam de tweede plats weer over van teamgenoot Viñales. Dovizioso ging ook voorbij aan de Spaanse Yamaha coureur en probeerde vervolgens langs Rossi voorbij te gaan. Onverstandig, want Dovizioso verremde zich bij het insturen van de Haarbocht, kwam buiten de baan en dwong ook Rossi tot een uitstap buiten de baan. Het betekende voor beide coureurs een streep door hun podiumplek.



Marquez had hier uiteraard maling aan en bevestigde zijn grote vorm van de afgelopen dagen in Assen en won met op gepaste afstand Rins en Vinales. Dovizioso werd 4e en Rossi volgde op plek 5.



TT Radio Drenthe deed, traditiegetrouw, live-verslag van de wedstrijden. Beleef hier de sensationale wedstrijd in de MotoGP nog een keer.



