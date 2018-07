Deel dit artikel:











Auto botst tegen boom in Foxwolde Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk (foto: De Vries Media) Het ongeluk gebeurde in Foxwolde (foto: De Vries Media) Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg (foto: Persbureau Meter)

FOXWOLDE - Op de Roderwolderweg in Foxwolde is vanochtend een auto tegen een boom gebotst en in een sloot beland. De auto zou daarna vlam hebben gevat.

Volgens omstanders zouden er meerdere mensen in de auto zitten. Over de toestand van de inzittenden is nog niets bekend. Meerdere ambulances en brandweerwagens zijn op de plek van het ongeluk.