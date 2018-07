Twee zwaargewonden na politieachtervolging in Foxwolde [update]

FOXWOLDE - Op de Roderwolderweg in Foxwolde is vanochtend een auto na een politieachtervolging tegen een boom gebotst. De auto vatte daarna vlam.

De politie kreeg rond 4.15 uur een melding dat een gestolen auto op de A7 bij Groningen reed. Rond 5.00 uur werd de auto gezien op de weg van Peize naar Roden. De politie zette de achtervolging in. Vlak daarna botste de auto op de boom.Er zaten drie mensen in de auto. Een van hen zat bekneld. De drie slachtoffers zijn allemaal naar een ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn zwaargewondEen van hen, een 22-jarige man uit Amsterdam, is aangehouden voor heling van de gestolen auto. Hij ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis. Bij de 23-jarige bestuurder uit Groningen is een bloedproef afgenomen.De auto is in beslag genomen.[tweet: https://twitter.com/poldrenthe/status/1013633613076758528