Zwemmen in het Bosbad in Vledder kan weer

VLEDDER - Het Bosbad in Vledder gaat vandaag om half drie weer open.

Gisteren liep het zwembad grotendeels leeg, waardoor er niet meer kon worden gezwommen.De problemen ontstonden niet door een lek, maar door een menselijke fout. Er was per ongeluk een klep open blijven staan bij het spoelen van het bad. "Het betekende dat er in anderhalf uur 600 kuub water uit het Bosbad is gegaan", vertelt voorzitter Arjen Mol.Volgens Mol had het nog erger kunnen aflopen. Toevallig moest iemand nog even bij het bad zijn, waardoor de problemen vrij snel werden ontdekt. Het bad was nog niet helemaal leeggelopen, maar was nog voor een derde gevuld."Ik werd gebeld dat het bad leeg was. Ik ben toen direct bij een verjaardag weggegaan. Je gaat van het ergste uit: een lekkage in het bad. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat dit niet het geval was."Daarna is alles in het werk gesteld om het Bosbad weer te vullen met water. De mensen van het zwembad kregen hierbij hulp van de gemeente, brandweer en waterbedrijf Vitens.Vanmorgen bleek dat er weer genoeg water in het bad zit om er te kunnen zwemmen. 'Wonderbaarlijk', volgens voorzitter Mol. Hij is blij dat het bad weer open kan, want er komen op deze zonnige dagen veel mensen. "Dit zijn voor ons topdagen, normaal ontvangen we zo'n 500 tot 1.000 bezoekers."