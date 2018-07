Duizend oude barrels vertrekken uit Emmen voor Carbage Run rally

EMMEN - Gepimpte barrels, die maximaal 500 euro hebben gekost en minimaal 20 jaar oud zijn. In Emmen bivakkeerden er dit weekend duizend op het terrein bij de Grote Rietplas.

Daar vertrokken vanmorgen namelijk de deelnemers aan de Carbage Run, een rally van 2.500 kilometer in vijf dagen door acht landen. De teams moeten onderweg allerlei opdrachten uitvoeren.Het is de tiende keer dat de rally wordt gehouden en daarom mogen er dit jaar duizend auto's meedoen, normaal zijn dat er vijfhonderd.De finish is op 6 juli in Slovenië. Burgemeester Eric van Oosterhout gaf vanochtend om acht uur het startschot voor de eerste etappe. Nou ja, startschot...