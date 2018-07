Stelling: Ik heb mijn noodplan al klaarliggen

ASSEN - Waar kan ik terecht als mijn huis niet meer toegankelijk is door een brand, een gaslek of een evacuatie?

Bijna 40 procent van de Nederlanders heeft daar nog nooit over nagedacht. Ook hebben veel mensen geen toegang meer tot belangrijke gegevens als verzekeringspolissen of telefoonnummers wanneer ze hun huis niet in kunnen. Dat concludeert het Rode Kruis na onderzoek.Wie zijn telefoon bijvoorbeeld in huis heeft achtergelaten, kan volgens het Rode Kruis erg onthand zijn. De meeste mensen hebben telefoonnummers opgeslagen in het geheugen van de smartphone, maar niet in hun eigen geheugen.Het Rode Kruis adviseert Nederlanders een persoonlijk noodplan te maken. Op de website van de organisatie staat een document waarin belangrijke informatie kan worden opgeslagen.Weet jij bij wie je kunt aankloppen voor hulp? En wat moet er gebeuren met je huisdieren als je plotseling dakloos bent?[polldaddy: https://polldaddy.com/poll/10045406/ Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vorige week was de stelling: goed dat de politie extra controleert op snelheid tijdens TT. Bijna 79 procent was het eens met die stelling. Er stemden 2.544 mensen.