Kinderwagenmuseum Nijeveen moet na een jaar alweer verhuizen

NIJEVEEN - Het nostalgische kinder- en poppenwagenmuseum in Nijeveen zoekt een nieuwe locatie. Het huidige gebouw is verkocht waardoor het museum daar niet langer kan blijven.

Het museum zit nu ongeveer een jaar in de voormalige bibliotheek van Nijeveen . Daarvoor had eigenaresse Marianne Elsinga het museum bij haar in de schuur, maar dat werd al snel te klein.Het museum is ooit begonnen met één kinderwagen. "Het was een oude kinderwagen, want dat vond ik leuk. Alleen bleef de wagen op zolder staan. Later merkte ik dat ik er iets mee wilde doen. Toen werden het er meer", vertelt Elsinga.Inmiddels is de collectie dan ook uitgegroeid tot kinderwagens, poppen en speelgoed. Vol trots laat ze twee babypoppen zien. Ze lijken net echt. "Dit is Bram en dat is Lieke. Het zijn net mijn kindertjes", zegt Elsinga.Twee vitrines zijn gevuld met ouderwetse babyspullen, zoals poederdozen, zeepdozen en lotionflesjes. Ook staat er een vitrine met ouderwets speelgoed waar Elsinga in haar jeugd nog mee speelde.Wanneer het museum gaat verhuizen is nog niet bekend, want tot nu toe is er nog geen geschikte locatie gevonden.