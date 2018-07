Youri Loen verkast naar Almere City

VOETBAL - Youri Loen vertrekt bij FC Emmen. De 27-jarige Nijmegenaar tekent een contract voor twee jaar bij Almere City.

Loen was de afgelopen twee seizoenen een vaste kracht bij FC Emmen. Hij maakte zeven goals in zestig wedstrijden.Technisch directeur Robert Maaskant van Almere City prijst Loen om zijn karakter. "Hij kan spelen als linksback, maar ook als linkshalf. Hij is dus multifunctioneel inzetbaar. Bovendien heeft Youri een fantastisch karakter en een geweldige drive."Loen kreeg tijdens de onderhandelingen een goed gevoel bij Almere City. "Ze wilden mij heel graag hebben en handelden snel. Dat gaf een erg goed gevoel", zegt hij. "De ambities van de club spreken me aan. Ik verwacht een mooi seizoen, waarin we het hopelijk nog een stap beter gaan doen dan vorig jaar."Loen zat bij FC Emmen in de wachtkamer. Hij had zelf eerder aangegeven te willen wachten op een buitenlandse club.