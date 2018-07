Nieuwe directeur voor NDC mediagroep

GRONINGEN - Pier Baarsma is de nieuwe directeur van NDC mediagroep. Hij volgt Dina Boonstra op, die twee weken geleden haar vertrek aankondigde.

Baarsma is nu nog commercieel directeur van NDC, de uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden.Baarsma (50) is geboren in Zwaagwesteinde. Hij werkte onder meer bij Philip Morris en was directeur Nederland van Coca Cola. In 2015 keerde hij terug naar Friesland, om commercieel directeur te worden van NDC mediagroep.NDC mediagroep moet onder leiding van Baarsma veranderen van een volledig op print georiënteerde uitgeverij naar een crossmediaal media-marketingbedrijf.