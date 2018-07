Aanhoudende droogte levert steeds grotere problemen op

ASSEN - Boeren in onze provincie beginnen de gevolgen van de aanhoudende droogte te voelen.

"Het begint nu toch wel serieuze vormen aan te nemen", zegt Jan Bloemerts uit Dwingeloo van boerenorganisatie LTO Noord. "De weersvoorspellingen zien er wat dat betreft ook niet goed uit. De komende twee weken valt er geen water en zijn er heel hoge temperaturen." Volgens Bloemerts droogt de grond erg snel uit."Melkveehouders beginnen hun wintervoorraad aan te breken, omdat de groei van het gras stopt", vertelt Bloemerts. "Ook zijn akkerbouwers echt massaal aan het beregenen. Het gaat dan om intensieve gewassen, zoals lelies en aardappelen. Maar zelfs akkers met granen worden beregend, dat gebeurt bijna nooit." Zelf heeft Bloemers bieten bij huis staan, waarvan de plantjes gedurende de dag steeds slapper gaan hangen.De droogte kan betekenen dat akkerbouwers straks een lagere opbrengst hebben. Wat de financiële gevolgen zijn, is de vraag. "Dat heeft te maken met vraag en aanbod. Als er minder wordt geoogst, zijn de prijzen ook hoger."Ook dieren hebben het moeilijk tijdens deze droge dagen. Dat merken ze ook bij egelopvang 't Egelhuus in Hollandscheveld. "We hebben hier nu elf verzwakte egels in de opvang. Normaal redden ze zich wel rond deze tijd en worden alleen egels binnengebracht die bijvoorbeeld gewond zijn geraakt bij een ongeluk", vertelt Linda de Jong van de opvang.Ze raadt mensen aan bakjes water in de tuin te zetten en kattenbrokken, om de egels een beetje te helpen. "Als je overdag een egel ziet, die stilligt, kun je hem het best naar de opvang brengen."Niet alleen de egelopvang draait overuren, ook de ooievaarsopvang in De Schiphorst heeft het druk . Ooievaars en weidevogels kunnen door de droogte maar weinig voeding vinden, zoals wormen.Inmiddels roept de Waterleidingmaatschappij Drenthe mensen op bewust met water om te gaan . Op sommige momenten gebruiken mensen zoveel water, dat er een lagere waterdruk kan ontstaan. Ook kan er troebel water uit de kraan komen. Dat is overigens niet schadelijk.De waterleidingmaatschappij adviseert op de zogenoemde 'piekuren' niet onnodig water te gebruiken. Die piekuren zijn tussen zeven en negen uur 's ochtends en tussen zes en tien uur 's avonds. Het is verstandig om op die momenten bijvoorbeeld niet de vaatwasmachine aan te zetten, of je auto te gaan wassen.Voor iedereen die hoopt op nattigheid, heeft RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag slecht nieuws. "Dit zomerweer gaat gewoon door en de kans op regen blijft klein." De oorzaak zijn zogeheten 'hogedrukblokkades', waardoor het hier doorlopend droog en warm weer is. De komende tijd krijgen we volgens de weerman overigens geen tropische temperaturen, maar blijft het kwik steken op maximaal zo'n 25 graden.Komende woensdag en donderdag zijn er wel wat wolkenvelden en kan een klein buitje vallen."Als dit weer de komende drie weken doorgaat, dan worden de problemen wat nijpender. Dat is in het midden en zuiden van het land al zo. Daar zijn ernstige watertekorten. Hier hebben we een 'gewoon' tekort.