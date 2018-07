Deel dit artikel:











Leger des Heils Nieuw-Amsterdam wil verhuizen naar Emmen De Breehof in Nieuw-Amsterdam (foto: Google Streetview)

NIEUW-AMSTERDAM – De locatie van het Leger des Heils, De Breehof, in Nieuw-Amsterdam gaat waarschijnlijk verhuizen naar de Weerdingerstraat in Emmen. Het Leger des Heils voert vergevorderde gesprekken met de eigenaar van het pand in de wijk Emmermeer.

Het Leger des Heils heeft haar oog laten vallen op het oude postsorteercentrum, dat te koop staat voor ruim acht ton. De organisatie kondigde vorig jaar aan haar opvangcentrum te willen verhuizen. De Breehof, een oud bejaardentehuis uit de jaren ’50, voldoet niet meer aan de eisen.



Afrondende fase

“We zitten in de afrondende fase”, bevestigt woordvoerder Renate Harkema. “We verwachten op korte termijn duidelijkheid. We informeren de omwonenden zodra de aankoop rond is, we willen actief met hen in gesprek en iedereen de gelegenheid geven om te kunnen reageren.”



In 2002 deed het Leger des Heils ook een poging om te verhuizen van Nieuw-Amsterdam naar Emmermeer. Toen wilde men een nieuw opvangcentrum realiseren aan de Panstraat in die wijk. Dit leidde tot fel protest van de bewoners in de wijk. Uiteindelijk blokkeerde de gemeenteraad het nieuwbouwplan.