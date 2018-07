Deel dit artikel:











Hunebed Highway wordt 'prehistorische A1' van Drenthe 47 van de 53 hunebedden liggen vlakbij de N34 (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

ZUIDLAREN - De provinciale weg N34 wordt volgende week maandag omgedoopt tot Hunebed Highway.

Daarmee heeft Europa er officieel een historische route bij, vergelijkbaar met Route 66 in de Verenigde Staten en de Route Napoleon in Frankrijk.



Toeristische impuls

De N34 loopt van Zuidlaren tot aan Coevorden. "Hunebed Highway bekt goed en de vlag dekt de lading. Van de 53 hunebedden in Drenthe staan er 47 aan de N34. Zie dit maar als een toeristische impuls met het doel meer bezoekers naar het gebied te trekken”, zegt gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe.



Prehistorische A1

Langs de route komen borden met het gelijknamige logo. De nieuwe route moet het toeristische imago van het Hondsruggebied verder opkrikken. Directeur Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum in Borger spreekt van een “prehistorische A1".



Omdoping

Brink opent de Hunebed Highway maandag met staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken. Tijdens de omdoping van de weg is ook de officiële start van de Hunebed Highway Business Club die voornamelijk bestaat uit bedrijven langs de N34. Het Drents Jeugdorkest treedt tijdens de opening op en brengt de Hunebed Highway Rapsodie ten gehore.