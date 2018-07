Deel dit artikel:











Meisjes in de Veenkoloniën beginnen eerder met seks

ASSEN - Meisjes uit de Veenkoloniën hebben eerder seks dan hun leeftijdgenoten uit andere delen van het land. Dat blijkt uit een vergelijking van regionale gegevens met een landelijk onderzoek.

Jongeren beginnen steeds later met seks. Dat is de conclusie van het landelijk onderzoek 'Seks onder je 25e' van Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met de GGD.



In sommige regio's is de seksuele beleving van jongeren nader bekeken, waaronder alle noordelijke provincies. Daaruit blijkt dat meisjes in de Veenkoloniën andere ideeën hebben over seksualiteit.



Minder sekspartners

De opvattingen van meisjes in de Veenkoloniën over seks voor het huwelijk, bij verkering en bij verliefdheid zijn minder conservatief dan die in de rest van Nederland.



Tegelijkertijd hebben ze minder wisselende sekspartners dan jongeren in de rest van het land en experimenteren ze minder met seks.



Zwangerschap

De meisjes lijken zich ook jonger te settelen. In vergelijking met de rest van Nederland geven meisjes onder de 25 jaar in de Veenkoloniën vaker aan dat ze een zwangerschap op dit moment leuk of erg leuk zouden vinden.



Bij jongens zijn er minder verschillen ten opzichte van de rest van Nederland.



Genieten

In het landelijke onderzoek zijn tal van zaken bekeken. Zo zeggen de onderzoekers dat er opvallend weinig verschil is tussen jongens en meisjes in de mate waarin ze genieten van seks, 94 tegen 90 procent.



Jongeren zijn seks wel belangrijker gaan vinden. Ze hebben verder minder vaak dan vijf jaar geleden een vaste relatie. Jongens gebruiken minder vaak een condoom, bij de meisjes is dat gelijk gebleven. En 48 procent van de jongens masturbeert zeker een paar keer per week, tegenover 9 procent van de meisjes.