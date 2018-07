FNV is blij met hoger loon en plaspauzes voor buschauffeurs

ASSEN - Een hoger loon en plaspauzes. De bonden en werkgevers in het streekvervoer hebben een akkoord bereikt. Goed nieuws voor reizigers, die weer gewoon de bus kunnen pakken, en natuurlijk vooral ook goed nieuws voor de chauffeurs.

"We hebben afgesproken dat er een betere loonregeling komt. De chauffeurs krijgen een hoger loon dan eerst: drie procent verhoging per jaar, over 2,5 jaar. Dat is een goed resultaat", vertelt Pieter Beuzenberg van vakbond FNV.De chauffeurs wilden ook graag plaspauzes, omdat ze soms erg lange ritten maken. Dat is gelukt, vertelt Beuzenberg. "Er is afgesproken dat er binnen de diensten tijd komt voor een sanitaire stop of om even de benen te strekken."Chauffeurs zitten straks niet meer langer dan drie uur onafgebroken achter het stuur. In tachtig procent van de gevallen, zitten ze ook niet langer dan 2,5 uur achter het stuur."Daarnaast is afgesproken dat de aanbestedingen de wortel van al het kwaad zijn en leiden tot verhoging van de werkdruk. Dat gaan we samen aanpakken richting de politiek", aldus Beuzenberg.Toch zijn niet alle eisen ingewilligd. Beuzenberg: "We hebben natuurlijk vrij harde eisen neergelegd. In een onderhandelingstraject is het geven en nemen. Maar we zijn wel tevreden met de resultaten. We hadden bijvoorbeeld keiharde minuten in de roosters willen hebben voor de lengte van onderbrekingen. Die hebben we niet gekregen. Maar het is wel zo dat roosters waarin geen sanitaire stop zit, worden afgewezen."De leden moeten nog wel instemmen met het akkoord, maar volgens Beuzenberg zijn de reacties tot nu toe 'overwegend positief'.De afgelopen tijd hebben de buschauffeurs meerdere keren gestaakt. En dat was doorslaggevend, denkt Beuzenberg. "Werkgevers waren eerst nergens toe bereid. Er was geen geld om zaken te regelen." Een akkoord leek eind vorige week nog ver weg. Er waren stakingen aangekondigd voor onbepaalde tijd