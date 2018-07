Deel dit artikel:











Zoek het uit! - Grote stenen in Exloo, of het Theehuisje in Assen? Wat wilt u dat wij uitzoeken? (foto: Google Streetview (links) en Anita Ploeg (rechts)) Voor veel huizen in Exloo liggen grote stenen (foto: RTV Drenthe) Het Theehuisje in Assen (RTV Drenthe)

ASSEN - Veel huizen in de oude kern van Exloo hebben een grote steen in de tuin staan of liggen. Hoe komen die daar? Waar is dat voor? En waarom heet het kleine huisje achter het ziekenhuis in Assen het Theehuisje?

In juni kon je kiezen tussen vragen over onweer op de Hondsrug en eiken op de brink.



De vraag 'Is de Hondsrug van invloed op het weer?' haalde verreweg de meeste stemmen binnen, namelijk 1.132. De vraag 'Waarom staan er eiken op een brink?' kon rekenen op 322 stemmen. In totaal brachten 1.454 mensen hun stem uit.



We gaan dus aan de slag met de vraag: 'Is de Hondsrug van invloed op het weer?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag?



Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.



