Rondvaartboot in Assen is kapot De Fluisteraar is uit het water getakeld (foto: Van Oost Media) De Fluisteraar is uit het water getakeld (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Een rondvaart door de wateren in Assen met rondvaartboot De Fluisteraar zit er even niet in.

Het schip is vanmorgen uit het water van Het Kanaal getakeld, omdat de boegschroef kapot is. Mogelijk zijn de problemen ontstaan doordat er een grote hoeveelheid kroos in de schroef terecht is gekomen.



Als alles meezit, kan de boot vanavond het water weer in.