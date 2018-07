GGD: Hele jaar campagne voeren tegen alcoholgebruik jongeren

ASSEN - De GGD is teleurgesteld dat ondanks een campagne toch tien jongeren tijdens het TT Festival met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen op de alcoholpoli. Vorig jaar waren dat er twaalf.

De GGD werkte samen met de gemeente Assen, het Wilhelmina Ziekenhuis en Verslavingszorg Noord-Nederland om het alcoholgebruik onder jongeren tijdens de TT-week aan te pakken."Ik denk dat de campagne een eerste aanzet is geweest", zegt Inge Dijkstra van de GGD. "We hebben activiteiten op jongeren, ouders en de omgeving gericht tijdens het TT Festival zelf, maar je hebt meer inzet nodig dan dat om effect te kunnen bereiken."Volgens Dijkstra moet het hele jaar door gericht campagne worden gevoerd. "Niet alleen rond het TT Festival, maar ook bijvoorbeeld rond het Bevrijdingsfestival. We willen de inzet ook verbreden naar andere gemeenten, omdat daar ook veel jongeren wonen die de festivals bezoeken."De samenwerkende partijen gaan morgen om tafel zitten om te kijken wat er nog te verbeteren valt. "Afhankelijk daarvan zetten we vervolgactiviteiten uit, waarbij we ons blijven richten op jongeren, ouders en de omgeving", zegt Dijkstra. "Dit is een eerste start geweest, maar we moeten het echt breder neerzetten om een beter effect te bereiken."