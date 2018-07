Unieke geboorte in dierenweide Beilen: een gaapje ziet het levenslicht

BEILEN - Een wel heel bijzondere geboorte in dierenweide Het Stroomdal in Beilen. Daar is afgelopen nacht een gaap geboren.

Een gaap is een kruising tussen een vrouwtjesschaap en een geitenbok. Voorzitter Peter Vereijker weet zeker dat het om een gaap gaat. "Het moederschaap komt van een geitenboerderij, dus ze kan niet op een andere manier drachtig zijn geraakt."Bijna ging het nog mis, zegt de voorzitter. "Een jeugdlid van ons is vanmorgen heel vroeg bij het moederschaap langsgegaan, omdat ze zich zorgen maakte. Het gaap hing toen half uit het moederschaap."Vervolgens zijn een paar mensen opgetrommeld. Ze hebben het diertje opgewarmd en zelfs mond-op-mondbeademing gegeven. Uiteindelijk begon het gaapje weer te ademen.De geboorte van een gaap is uitzonderlijk en zou volgens deskundigen maar twee of drie keer per jaar voorkomen. In april meldde de NOS dat er een gaap was geboren in België.De kruising van een geitenvrouwtje met een mannetjesschaap komt ook voor. Dan spreek je niet van een gaap, maar van een scheit.