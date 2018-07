Deel dit artikel:











Brand in boerenschuur Gieten onder controle [update] Er is veel rook te zien in de omgeving (foto: Van Oost Media) In Gieten woedt een uitslaande brand (foto: Van Oost Media) Bij de brand komt veel rook vrij (foto: Van Oost Media) Vanuit de verre omgeving is de rook te zien (foto: Michel Kuiper)

GIETEN - De grote uitslaande brand die eerder vanmiddag woedde in een schuur bij een boerderij aan De Bonnen in Gieten, is onder controle.

Volgens woordvoerder Dirk van Dijken van de Veiligheidsregio Drenthe is het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen woonboerderij en een stal. Van de schuur zelf is weinig meer over.



De brand brak rond kwart over twee uit. Aanvankelijk sprak de brandweer over twee schuren, maar het bleek om één te gaan. Daarin stonden landbouwmachines en lag stro opgeslagen. Er is niemand gewond geraakt.



De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling. De rookpluimen waren tot in de verre omgeving van Gieten te zien.