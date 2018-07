Proef met psycholance in Drenthe krijgt vervolg

ASSEN - De proef met een zogenoemde psycholance om verwarde mensen te vervoeren in Drenthe krijgt een vervolg.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben daarover afspraken gemaakt met de provincie. Ook Friesland sluit daarbij aan.Het doel van de samenwerking is verwarde mensen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren. Voorheen werden ze bijvoorbeeld met een politiewagen vervoerd en belandden ze vervolgens eerst in een politiecel voor ze naar een GGZ-instelling werden gebracht. Nu worden verwarde mensen met de psycholance meteen naar de spoedpoli op het GGZ-terrein in Assen gebracht.Organisaties, zoals gemeenten, GGZ-instellingen en ambulancediensten gaan vanwege de nieuwe afspraken nog intensiever samenwerken."Dit is een belangrijke stap om mensen met verward gedrag structureel beter te helpen, anders te benaderen en goede zorg te bieden”, zegt staatssecretaris Blokhuis. “Door hen niet met een politieauto af te voeren, maar op de juiste manier, werken we er samen aan om het stigma rondom mensen met verward gedrag te verkleinen. Dat heeft voor mij de hoogste prioriteit."Minister Grapperhaus sluit hierbij aan: "Agenten zijn niet opgeleid voor het verlenen van deze specifieke zorg. Daarom is eerder al besloten het vervoer in politievoertuigen en de opvang in politiecellen van mensen die verward gedrag vertonen, maar geen strafbare feiten plegen, af te bouwen. Dit convenant is een concreet resultaat van de goede samenwerking tussen alle partijen."