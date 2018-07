Deel dit artikel:











Dief uit Coevorden krijgt werkstraf De man moet 120 uur werkstraf uitvoeren (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/COEVORDEN - Een 49-jarige man uit Coevorden is voor twee winkeldiefstallen en een mislukte inbraak veroordeeld tot 120 uur werkstraf. Ook legde de rechter hem een voorwaardelijke celstraf van een mand op.

De Coevordenaar nam in november uit een winkel in zijn woonplaats een stapel kleding mee. Een getuige zag hem de kleding uit een rek pakken en vertrekken. De diefstal stond ook op bewakingscamera's.



In januari kocht de man in Emmen in een boekhandel een boek. Hij legde dit boek op een boek dat in het schap lag en nam het tweede exemplaar mee zonder daarvoor te betalen. De medewerkster zag het en belde de politie.



In maart probeerde de man bij een handelaar in Schoonoord ook nog koper te stelen. Daar werd hij betrapt. De Coevordenaar was niet voor het eerst op het criminele pad: hij heeft een strafblad van 30 pagina's.