Bulgaarse pinpasdieven moeten de cel in De rechter veroordeelde de twee tot een half jaar cel (foto: pixabay)

ASSEN - Twee jonge Bulgaarse vrouwen zijn veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf voor het stelen van pinpassen. De vrouwen van 19 en 24 jaar bestalen in april en augustus vorig jaar ouderen van hun pinpassen in supermarkten in Assen en Roden.

De vrouwen waren speciaal met het vliegtuig naar Nederland gekomen om hier op rooftocht te gaan, bleek tijdens de zitting bij de politierechter in Assen.



Pincode in portemonnee

Ze hadden een vaste werkwijze: de een leidde het slachtoffer af, terwijl de ander stiekem de portemonnee stal. Een van de slachtoffers bewaarde haar pincode bij haar pasje in haar portemonnee. De dieven konden daardoor direct 1.000 euro van haar rekening halen.



Steeds een ander kapsel

De vrouwen waren niet alleen in Drenthe, maar ook in andere plaatsen in Nederland actief. De politie heeft lange tijd naar ze gezocht. Omdat ze steeds van kapsel veranderden, was het lastig ze te vinden. Uiteindelijk werden ze in Emmeloord aangehouden.



Eerdere straf

De twee bekenden toen de politie hen beelden liet zien, die in supermarkten en bij pinautomaat waren gemaakt. De Rechtbank Midden-Nederland veroordeelde ze vorig jaar al tot een half jaar cel.



De rechter in Assen bepaalde dat de twee, naast een nieuwe celstraf, 1.250 euro schadevergoeding aan meerdere Drentse slachtoffers moeten betalen. De vrouwen waren niet bij de zitting in de Asser rechtbank. Ze zijn op dit moment spoorloos.