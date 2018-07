Deel dit artikel:











Bijna 250 boetes uitgedeeld bij verkeerscontroles in TT-weekend Rondom het TT-Circuit was een grote verkeerscontrole afgelopen weekend (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De politie heeft het afgelopen TT-weekend in totaal 246 boetes uitgedeeld voor verkeersovertredingen in en rond Assen.

Twintig bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren, omdat ze meer dan 50 kilometer te hard reden. De hoogst gemeten snelheden waren 169 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan en 150 kilometer per uur, waar 60 de limiet is. 104 bestuurders kregen een bekeuring, omdat ze meer dan 30 kilometer per uur te hard reden.



Te veel gedronken

Ook moesten veel automobilisten en motorrijders blazen. Negentien kregen een boete omdat ze te veel hadden gedronken. Tachtig bestuurders hadden wel alcohol in hun bloed, maar zaten onder de limiet.



Nog meer boetes

Verder kregen 23 bestuurders boetes voor niet handsfree bellen, vijftien omdat ze geen gordel droegen, veertien voor inhalen over een doorgetrokken streep en negen omdat ze geen rijbewijs hadden. Zes bestuurders vertoonden volgens de politie 'sterk afwijkend verkeersgedrag' en kregen daarom een Educatieve Maatregel Gedrag bij het CBR opgelegd.



Radarcontroles

De politie hield ook radarcontroles in de wijde omgeving van Assen. Daarbij werden meerdere hard rijdende bestuurders bekeurd op de N371 bij Uffelte en Smilde, de N375 bij Ruinen, de N348 bij Dalmsholte en op de Zomerdijk in Wanneperveen. Bij die laatste plaats reed een motor 171 kilometer per uur, waar 80 de max is.



Het aantal boetes is, gezien het aantal van ruim 100.000 TT-bezoekers betrekkelijk laag, concludeert de politie.