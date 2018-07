Arias gepresenteerd bij FC Emmen

VOETBAL - Afgelopen vrijdag werd al bekend dat FC Emmen in Jafar Arias haar vijfde versterking voor komend seizoen binnen heeft. Vandaag werd de spits van FC Dordrecht, die voor één seizoen tekent, gepresenteerd.

Arias werd op 16 juni 1995 geboren in Apeldoorn, is 1.91 lang en speelde in de jeugd voor AGOVV en FC Groningen. In het seizoen 2014/2015 mocht hij twee keer invallen bij de hoofdmacht. In de zomer van 2015 verruilde hij Groningen voor FC Dordrecht. Daar speelde hij de eerste twee seizoen maar 17 competitieduels vanwege een dubbele beenbruik die hij opliep aan het begin van het seizoen 2016/2017. Het herstel duurde bijna een jaar.In het afgelopen seizoen speelde Arias 31 duels in de Jupiler League, scoorde hij tien keer en was hij zeven keer de aangever.Arias is niet de enige spits die FC Emmen wil halen. De club is nog op zoek naar een spits met eredivisie-ervaring. Een sterke, balvaste spits die (dat is in ieder een geval een pré) gewend is om op het hoogste niveau te spelen.Ondertussen gaat ook de zoektocht naar een ervaren centrale verdedige gewoon door.