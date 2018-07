Na negen jaar politiek geharrewar start aanleg kunstgrasveld Beilen

BEILEN - Met een ferme hap gras in de laadbak van een graafmachine is vandaag officieel de aanleg van een kunstgrasveld op Sportpark Noordwest in Beilen gestart.

Maar zo voortvarend wethouder Jan Schipper de graafmachine bestuurde, zo ellenlang heeft het geduurd voordat de gemeente een besluit over de reconstructie van de negen sportvelden nam.Voorzitter Lambert Hoving van de stichting Sportpark Noordwest zei in zijn welkomstwoord vanmiddag al dat drie wethouders zich hadden 'stukgebeten' op de negen sportvelden. Negen jaar ook duurde het gesteggel in de gemeenteraad.De noodzaak iets te doen aan de voetbalvelden werd in die negen jaren niet minder. De bestaande drainage ligt te ondiep in de ijzerhoudende veengrond, zodat de buizen waren dichtgeslibd met oer. "En dat houdt in dat het hemelwater niet afgevoerd kon worden", zegt Lambert Hoving.Het struikelblok was de aanleg van een kunstgrasveld. De voetbalclubs wilden die dichterbij de trainingsvelden en daarmee op een andere plek dan de gemeente voorstelde. Omdat het voorstel van VV Beilen en FitBoys drie ton duurder was, stelde de gemeente Midden-Drenthe voor dat de clubs er ruwweg 90.000 euro aan zouden bijdragen. De clubs lieten vervolgens hun voorstel varen.Kersverse wethouder Jan Schipper (CDA) wil aan de geschiedenis weinig woorden vuil maken. "We zijn heel blij dat we na een lang proces verder kunnen met de uitvoering. Het was een mooi sportpark en dat wordt nu nog mooier. Ik ken de geschiedenis, maar ik wil niet terugkijken. De onenigheid ging over kleine dingetjes. Dat kan soms gebeuren. Maar we zijn er uit gekomen."Onenigheid tussen de politieke partijen in Midden-Drenthe zou een even grote rol hebben gespeeld in de negen jaar durende impasse. Maar daarover wil niemand in Beilen het nog hebben. Hoving: "We zijn blij dat we nu eindelijk op het punt staan dat we de schop in de grond hebben. We wilden een andere plek, maar in overleg met de gemeente komt het kunstgras nu op veld 4."Naar verwachting is de aanleg van het kunstgrasveld in anderhalve maand voltooid. Maar bij de start van de competitie in augustus wordt het behelpen met de andere velden. Hoving: "Het kunstgras kunnen we dan al gebruiken voor zowel wedstrijden als trainingen. En er zijn twee velden die in oktober, november weer te gebruiken zijn. Gelukkig hebben we nog een paar extra velden en jeugdvelden, dus met een beetje passen en meten moeten we eruit komen."